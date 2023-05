19-Jähriger mit Messer am Kopf verletzt - Täter flüchtet

In Hamburg ist am Sonntagvormittag ein 19-jähriger Mann schwer mit einem Messer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der mutmaßliche Angreifer, ebenfalls ein junger Mann, auf der Flucht vor der Polizei. Die Identität des mutmaßlichen Angreifers sei bekannt, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.