Hürzeler gratuliert Vorgänger Schultz zu neuem Job

FC St. Paulis Cheftrainer Fabian Hürzeler hat seinem Vorgänger Timo Schultz zu dessen neuem Job in der Schweiz gratuliert. „Ich habe ihm gestern eine SMS geschrieben“, sagte Hürzeler am Samstagabend nach dem 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga. „Und auch Loïc alles, alles Gute gewünscht.“