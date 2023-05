Kieler Wiedergutmachung im Spiel um nichts: 2:1 gegen KSC

Holstein Kiel hat die Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. In der sportlich bedeutungslosen Partie gegen den Karlsruher SC kamen die Norddeutschen am Samstag nach drei Niederlagen zu einem 2:1 (1:0). Vor 11 366 Zuschauern trafen Steven Skrzybski (17.) per Foulelfmeter und Finn Porath (69.) für die Kieler, Leon Jensen (74.) gelang der Anschlusstreffer für den KSC. Schon vor dem Spiel hatte der Klassenverbleib der beiden Mannschaften festgestanden.