Brände Feuer an Doppel-Carport in Tensfeld

Ein Brand hat am Samstag in Tensfeld (Kreis Segeberg) hohen Sachschaden angerichtet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein sechs mal zwölf Meter großes Doppel-Carport aus Holz, wie die Feuerwehr am Samstag berichtete. Opfer der Flammen wurden auch ein Motorrad sowie ein Auto mit Anhänger. Zur Schadenshöhe und der Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.