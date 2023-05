Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Sterley (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Samstag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Radfahrer kollidierte gegen 10.35 Uhr mit einem Auto, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstag sagte. Zur Unfallursache und dem Opfer konnte die Leitstelle keine Angaben machen.