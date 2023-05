400 Quadratmeter große landwirtschaftliche Halle in Brand

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Freitagnachmittag stand die 400 Quadratmeter große Halle, in der Stroh und Fahrzeuge gelagert wurden, bereits in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Mensch wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand war am Samstag zunächst unklar.