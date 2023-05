Frau auf Straße getötet – mutmaßlicher Täter ist 73 Jahre

Oldenburg in Holstein. Eine Frau ist in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) am Freitagabend auf offener Straße getötet worden. Als Beamte der Polizei daraufhin die Wohnung des Verdächtigen aufsuchten, fanden sie einen toten 73-jährigen Mann, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten gehen eigenen Angaben zufolge davon aus, dass sich der mutmaßliche Täter selbst getötet hat.

Zu den näheren Umständen und den Hintergründen der Tat wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Lübecker Staatsanwaltschaft sowie die Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen.

