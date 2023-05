Personell angeschlagen: Kiel empfängt Karlsruher SC

Die Kieler Mannschaft bejubelt nach Spielende ihren 4:1 Sieg in der Hinrunde.

Mit personellen Problemen empfängt Holstein Kiel im vorletzten Heimspiel der Zweitliga-Saison am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den Karlsruher SC. Der bereits seit Längerem vom Abstiegskampf verschonte Club sehnt sich nach zuletzt drei 0:3-Pleiten nacheinander wieder nach Punkten. Coach Marcel Rapp will daher „alles dransetzen“, das Spiel gegen den Südwest-Verein zu gewinnen. In der Hinrunde gewannen die Störche 4:1.