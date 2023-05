2. Bundesliga Diekmeier will auch bei Abstieg in Sandhausen bleiben

Der SV Sandhausen könnte auch im Fall eines Abstiegs aus der 2. Fußball-Bundesliga weiter mit Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier planen. Der frühere Bundesliga-Profi des Hamburger SV erklärte am Rande des Kellerduells der Nordbadener am Freitag gegen den FC Hansa Rostock, dass er sowohl in der zweiten als auch nach einem Abstieg in der dritten Liga in Sandhausen bleiben werde. Er wolle seinen Vertrag, der noch bis 30. Juni 2024 läuft, erfüllen, sagte der aktuell verletzt ausfallende Diekmeier in der Halbzeitpause bei „Sky“.