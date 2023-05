„Große Herausforderung“: St. Pauli trifft auf Düsseldorf

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat im Endspurt der Saison ein Top-Spiel vor der Brust. Gegen den punktgleichen Verfolger Fortuna Düsseldorf will der Tabellenvierte am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) seine Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz wahren. St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler warnte vor einer Mannschaft, die genau wisse, was sie tun muss, um in der 2. Liga Spiele zu gewinnen. Sein Club steht laut Hürzeler vor einer „großen Herausforderung“.

Durch einen Sieg kann der Kiez-Club mindestens für einige Stunden den Abstand auf den Stadtrivalen Hamburger SV auf einen Punkt verkürzen. Das Spiel im ausverkauften Millerntor-Stadion könnte eine erste Vorentscheidung im Aufstiegsrennen bringen: Eine Niederlage am Samstag und ein Sieg des HSV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Regensburg würden das Ende der Aufstiegsträume für eines der beiden Teams bedeuten. Nicht dabei sein wird Stürmer Maurides (Meniskus-OP). Igor Matanović, David Nemeth und Etienne Amenyido haben einen Trainingsrückstand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg