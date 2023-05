Flensburg setzt auch gegen Gummersbach auf Tempo

Trainer Mark Bult will mit den Handballern der SG Flensburg-Handewitt weiter auf das Gaspedal treten: „Ich bin ein großer Fan vom Tempo-Handball“, sagte der Niederländer vor dem Heimspiel am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) gegen den VfL Gummersbach. Bult will mit dem Tabellenvierten nach einem Ballgewinn zunehmend auf eine dritte schnelle Phase setzen, um zu möglichst leichten Torerfolgen zu kommen. Beim 41:27-Auswärtssieg am Donnerstag über GWD Minden „haben wir das schon vier-, fünfmal erfolgreich gemacht“, sagte der Coach, der bis auf den verletzten Anton Lindskog seinen stärksten Kader aufbieten kann.