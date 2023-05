Günther rechnet mit endgültigem Ja zu Batteriefabrik in 2023

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther rechnet in einem halben Jahr mit der endgültigen Entscheidung über die Ansiedlung einer Batteriefabrik des schwedischen Konzerns Northvolt in Heide. Der CDU-Politiker sprach am Freitag in Kiel von einem echten Durchbruch für die Ansiedlung der Gigafabrik im Kreis Dithmarschen. „Das ist für uns ein bedeutender Schritt hin zu dem Ziel, erstes klimaneutrales Industrieland 2040 zu werden.“ Neben 3000 direkten Arbeitsplätzen der Fabrik seien zusätzlich Tausende neuer Jobs in der Industrie und im Bereich von Dienstleistungen zu erwarten.