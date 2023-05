Falckenberg zeigt Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst

Unter dem Motto „Ernsthaft?! Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst“ zeigt die Sammlung Falckenberg in Hamburg-Harburg bis zum 27. August Werke von rund 100 Künstlerinnen und Künstlern von der frühen Moderne bis in die Gegenwart. „Eine der wichtigsten Haltungen, die der modernen und zeitgenössischen Kunst zugrunde liegt, ist die enthusiastische Albernheit, die auch vor der Unvernunft nicht zurückschreckt und die mit einer Vorstellung von humorvoller Unbeschwertheit verbunden ist“, teilten die Deichtorhallen am Freitag mit. Zu sehen sind Werke von Marcel Duchamp, René Magritte und Martin Kippenberger bis hin zu Paul McCarthy und Fischli & Weiss.