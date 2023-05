Nach Überfall auf 15-Jährige: Polizei fahndet mit Fotos

Nach einem Überfall auf eine 15-Jährige in Hamburg-Billstedt fahndet die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Die Polizei veröffentlichte am Freitag drei Bilder einer Überwachungskamera, die einen jungen Mann in einem Bus zeigen. Den Angaben zufolge steht er im Verdacht, die Jugendliche am vergangenen Sonntagmorgen in sexueller Absicht überfallen zu haben.