Hotel in Weißenhäuser Strand nach Feuer teils unbewohnbar

Bei einem Feuer in einem Hotel in Weißenhäuser Strand im Kreis Ostholstein ist ein hoher Sachschaden entstanden. Der Brand sei im Kosmetikbereich des Hotels ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Feuer sei niemand verletzt worden, doch mehr als 60 über dem Kosmetikbereich liegende Wohneinheiten des Hotels seien vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Einsatzkräfte waren am Donnerstag durch eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden, offene Flammen waren zunächst nicht erkennbar. Erst durch den Einsatz einer Wärmebildkamera habe der Brandort lokalisiert werden können, sagte eine Polizeisprecherin.