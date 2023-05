Spanische Fahnder haben einen in Deutschland gesuchten Rauschgifthändler festgenommen. Dem 36 Jahre alten Mann werde Einfuhr und Handel treiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, sagte die Itzehoer Oberstaatsanwältin Jonna Ziemer am Freitag.

Untersuchungshaft Gesuchter Drogendealer in Spanien festgenommen

Der Beschuldigte sei bereits am 14. April aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen und am 3. Mai nach Deutschland ausgeliefert worden. Seitdem befinde er sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zuvor hatte „Bild“ über die Festnahme berichtet.

