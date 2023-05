Landtag berät über Zahlungspflicht bei Polizeieinsätzen

Die FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag will renitenten Demonstranten in bestimmten Fällen die Kosten von Polizeieinsätzen auferlegen. Das Parlament befasst sich heute (geplant 10.00 Uhr) mit einem entsprechenden Antrag der Liberalen. Der Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund von Aktionen der Letzten Generation, bei denen sich Klimaaktivisten auf Straßen festkleben und den Verkehr blockieren. Die FDP-Fraktion verweist auf die Möglichkeiten des Landesverwaltungsgesetzes und der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung.

Kiel (dpa/lno). Die FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag will renitenten Demonstranten in bestimmten Fällen die Kosten von Polizeieinsätzen auferlegen. Das Parlament befasst sich heute (geplant 10.00 Uhr) mit einem entsprechenden Antrag der Liberalen. Der Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund von Aktionen der Letzten Generation, bei denen sich Klimaaktivisten auf Straßen festkleben und den Verkehr blockieren. Die FDP-Fraktion verweist auf die Möglichkeiten des Landesverwaltungsgesetzes und der Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung.

In der Begründung des Antrags heißt es, mit ihren Aktionen bedrohten die Aktivisten immer mehr die öffentliche Ordnung, indem sie unter anderem Straßen so blockieren, dass Krankenwagen an der Durchfahrt gehindert werden und im Stau stehen. Die Landesregierung sei in der Pflicht, eine klare Position zugunsten des Rechtsstaates einzunehmen.

