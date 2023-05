67-Jährige in Blankenese tot: Festnahme

Eine 67-jährige Frau ist in Hamburg-Blankenese möglicherweise umgebracht worden. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Ein 28-Jähriger sei vorläufig festgenommen worden. Die Mordkommission ermittele. Die Polizei war in diesem Fall an einem Einfamilienhaus im Einsatz.