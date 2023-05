Flensburgs Handballer feiern klaren 41:27-Sieg über Minden

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Chancen auf einen Champions-League-Platz gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Mark Bult gewann am Donnerstag ihr Spiel beim abstiegsbedrohten TSV GWD Minden mit 41:27 (18:10). Der Rückstand des Tabellenvierten auf Rang zwei beträgt fünf Spiele vor dem Saisonende weiterhin vier Punkte. Beste Werfer der Partie waren Simon Hald und Lasse Möller mit je sechs Toren für die SG sowie Mats Korte, der Ex-Flensburger Magnus Holpert und Tomas Urban mit je vier Treffern für Minden.

Bult hatte in der Startaufstellung einen Wechsel auf der Linksaußenposition vorgenommen. Für den dänischen Weltmeister Emil Jakobsen durfte August Pedersen vor den 1808 Zuschauern ran. Der Norweger erzielte gleich die beiden ersten SG-Treffer der Partie. In der 15. Minute lagen die Flensburger mit 8:4 in Führung. Kurz vor der Pause war der Vorsprung erstmals auf acht Tore (17:9/27.) angewachsen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Norddeutschen konzentriert und hatten schon beim 22:11 (36.) die Weichen zum siebten Auswärtssieg in dieser Spielzeit gelegt. Das nächste Liga-Spiel der SG steht bereits am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) auf dem Programm. Zu Gast in der Campushalle ist dann der starke Aufsteiger VfL Gummersbach.

