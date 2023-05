HSV-Aufsichtsrat komplett: Jansen-Kritikerin Schrum zurück

Der Aufsichtsrat der Fußball-AG des Hamburger SV ist wieder komplett. Auf der Hauptversammlung der AG-Anteilseigner wurde am Donnerstag Lena Schrum in das Kontrollorgan gewählt, wie der Zweitligist mitteilte. Die 32-Jährige kehrt damit zurück. Der Aufsichtsrat besteht somit wieder aus sieben Mitgliedern. Neben der Schrum gehören Michael Papenfuß als Vorsitzender, dessen Stellvertreter Markus Frömming, HSV-Präsident Marcell Jansen, Henrik Köncke, Hans-Walter Peters und Stephan von Bülow dem Rat an.

Ende Februar war Schrum vorerst aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Die ehemalige Fußball-Spielerin und heutige Unternehmerin hatte sich in den Monaten zuvor vor allem als Kritikerin des HSV-Präsidenten und damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Jansen hervorgetan. Vor allem mit dem langen Festhalten des 37-Jährigen an dem für einige Monate amtierenden Finanzvorstand Thomas Wüstefeld war sie unzufrieden. Jansen wollte sie daher nicht mehr in dem Gremium haben.

Doch schon nach ihrem Ausscheiden Ende Februar war klar, dass sie wieder den siebten Platz im Aufsichtsrat erhalten soll. Dafür hatten sich die HSV-Aktionäre ausgesprochen. Auch im Präsidium sollen Jansens Stellvertreter Papenfuß und Bernd Wehmeyer den e.V.-Chef überstimmt haben.

