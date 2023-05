Landtag: Land soll Perspektivschul-Programm verlängern

Das Perspektivschul-Programm in Schleswig-Holstein soll nach dem Willen des Landtags über den Sommer 2024 hinaus weitergeführt werden. Dafür zeichnete sich am Donnerstag im Landtag eine breite Mehrheit ab. Ein entsprechender Antrag von CDU und Grünen wurde aber zunächst in den Bildungsausschuss überwiesen. Im nördlichsten Bundesland werden 62 Schulen besonders gefördert, um zum Beispiel zusätzliche Lehrer zu beschäftigen oder zusätzliche Angebote in den Bereichen Sport und Kultur zu machen.