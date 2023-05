Zwei 18-Jährige bei Verkehrsunfall mit Bus schwer verletzt

Zwei 18-Jährige sind mit ihrem Wagen mit einem Bus zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der Busfahrer habe beim Abbiegen die Vorfahrt des entgegenkommenden Autos missachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Durch den Aufprall rutschte der Wagen gegen ein weiteres Auto.

Die beiden jungen Frauen erlitten schwere Verletzungen an Armen und Beinen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste und der Fahrer des zweiten Autos blieben demnach bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt.

