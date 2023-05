THW Kiel glaubt nach Niederlage gegen Paris an seine Chance

Im Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG gab es für die Kieler Handballer ein 27:31 in eigener Halle. Vor dem Rückspiel am 17. Mai in Frankreich geben sich die Norddeutschen aber nicht auf.

Kiel (dpa/lno). Trotz der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel in der Handball-Champions-League bleibt Filip Jicha gelassen. „Es war das Hinspiel, es ist jetzt Halbzeit“, sagte der Trainer des THW Kiel nach dem 27:31 am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain in eigener Halle. Für das Rückspiel am 17. Mai in der französischen Hauptstadt ist das jedoch eine schwere Hypothek.

Ebenso wie ihr Trainer haben sich aber auch die Spieler noch nicht aufgegeben: „Ich habe den großen Glauben an meine Mannschaft, dass wir überall mit vier oder mehr Toren gewinnen können - auch in Paris. Wir werden nicht aus dem Wettbewerb gehen, ohne noch einmal einen Riesen-Fight abzuliefern“, kündigte Linksaußen Rune Dahmke an.

Am Mittwoch taten sich die Kieler auf beiden Seiten des Feldes sehr schwer. Im Angriff nutze der siebte Feldspieler, den Jicha schon nach sieben Minuten gebracht hatte, nur wenig. Aber auch in der Abwehr hatten die Norddeutschen Probleme. Die Gäste waren „ein bisschen schneller“, analysierte der THW-Coach: „Wir waren nicht in der Lage, PSG mit unserer Abwehr zu stoppen.“

Einer der Gründe trug den Namen Luc Steins. Der nur 1,72 Meter große Spielmacher aus den Niederlanden wirbelte durch die THW-Abwehr und fand immer wieder einen Weg, den Ball auf Kreisläufer Kamil Syprzak oder die Rückraumspieler Elohim Prandi und Dainis Kristopans abzulegen.

Sicher fühlten sich aber auch die Franzosen trotz des Sieges noch nicht: „Filip und der THW Kiel haben die Qualität, um auch in Paris ein starkes Spiel abzuliefern“, sagte PSG-Trainer Raul Gonzales. Allerdings spricht die Statistik für Paris. Schon in den beiden vergangenen Jahren waren beide Teams im Viertelfinale der Königsklasse aufeinandergetroffen. Beide Male erreichte die Mannschaft das Finalturnier, die im Rückspiel Heimrecht hatte. 2021 war es Paris, 2022 Kiel - und jetzt scheint wieder PSG im Vorteil zu sein.

Ein Manko für den THW ist der Spielplan. Während Paris am Wochenende frei hat, muss Kiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky) sein Bundesligaspiel beim TVB Stuttgart bestreiten.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg