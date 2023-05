Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Ein 57 Jahre alter Radfahrer aus Hamburg ist nach einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann verstarb am späten Mittwochnachmittag, wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab. Der Unfall hatte sich am Dienstag in Buxtehude (Landkreis Stade) in einem Gewerbegebiet ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann aus noch ungeklärter Ursache von einem Gehweg auf eine Straße, wo ein Lkw-Fahrer nicht rechtzeitig bremsen konnte und gegen ihn fuhr. Der 57-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Der Radfahrer war in Begleitung seiner Tochter unterwegs gewesen, die unverletzt blieb.