Innenausschuss berät über Ermittlungsstand bei Amoktat

Hamburg (dpa/lno). Gut zwei Monate nach der Amoktat mit acht Toten bei einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg befasst sich der Innenausschuss der Bürgerschaft heute mit dem Stand der Ermittlungen. Dabei wird neben Vertretern der Staatsanwaltschaft erneut auch Innensenator Andy Grote (SPD) den Abgeordneten berichten.

Zuletzt hatte die Generalstaatsanwaltschaft vor zwei Wochen mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit der Waffenerlaubnis des Attentäters Philipp F. gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt wird. Auch gegen Mitglieder des Prüfungsausschusses im Schießclub des Attentäters laufen Ermittlungen.

Philipp F. hatte am 9. März nach einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas sieben Menschen - darunter ein ungeborenes Kind - und sich selbst erschossen. Der Besitz der Tatwaffe - einer halbautomatischen Pistole - war ihm von der Waffenbehörde genehmigt worden. Eine Überprüfung in seiner Wohnung nach einem anonymen Hinweis auf psychische Auffälligkeiten war wenige Wochen vor der Tat ohne weitere Maßnahmen geblieben.

Dem Mitarbeiter der Waffenbehörde wird vorgeworfen, über den Hanseatic Gun Club, in dem Philipp F. Mitglied war, Hinweise aus dem familiären Umfeld des späteren Todesschützen auf dessen psychische Probleme erhalten zu habe. Diese habe er weder dokumentiert noch ordnungsgemäß innerhalb der Behörde weitergeleitet, so die Generalstaatsanwaltschaft. Stattdessen habe er sogar selbst vorgeschlagen, diese Hinweise in einem anonymen Schreiben an seine eigene Behörde zu schicken.

Die Mitglieder des Schießclub-Prüfungsausschusses stehen im Verdacht, Philipp F. „blanko“ ein sogenanntes Sachkundezeugnis ausgestellt zu haben, das Voraussetzung für die Erteilung einer Waffenbesitzkarte ist.

