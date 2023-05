Williams hofft auf mehr Lust auf Tennis beim zweiten Kind

Tennis-Star Serena Williams (41) hofft darauf, dass ihr zweites Kind mehr Lust auf Tennisspielen hat als ihre kleine Tochter. Die Fünfjährige habe leider keine Lust darauf, sagte Williams am Mittwoch während des Digitalfestivals OMR in Hamburg. „Das bricht mir das Herz. Ich hoffe jetzt auf das zweite Kind“, sagte die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin mit einem Lachen. Doch sie akzeptiere die Entscheidung ihrer Tochter. „Man muss schon eine Leidenschaft dafür haben.“

Die schwangere Serena Williams, ehemalige Tennisspielerin, sitzt auf der Bühne der Digital-Messe OMR in den Messehallen.

Hamburg. Tennis-Star Serena Williams (41) hofft darauf, dass ihr zweites Kind mehr Lust auf Tennisspielen hat als ihre kleine Tochter. Die Fünfjährige habe leider keine Lust darauf, sagte Williams am Mittwoch während des Digitalfestivals OMR in Hamburg. „Das bricht mir das Herz. Ich hoffe jetzt auf das zweite Kind“, sagte die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin mit einem Lachen. Doch sie akzeptiere die Entscheidung ihrer Tochter. „Man muss schon eine Leidenschaft dafür haben.“

Sie freue sich nun sehr auf Nummer zwei. „Ich habe eine Tochter, von der ich besessen bin und nun freue ich mich auf das, was als nächstes kommt.“ Ihre Tochter frage jeden Tag nach dem neuen Geschwisterkind. Sie freue sich sehr auf ihren kleinen Bruder oder ihre kleine Schwester. „Sie ist so süß“. Wenn sie groß ist, wolle sie einfach eine große Schwester sein.

Zusammen mit Ehemann Alexis Ohanian erwartet die US-Amerikanerin ihr zweites Kind. Das hatte die Sportlerin Anfang Mai am Rande der Met-Gala in New York sowie auf Instagram bekannt gegeben.

Williams war während der zweitägige Digital- und Medienmesse OMR eine von mehreren hundert Rednern, die auch über Marketingstrategien für ihre Unternehmen sprachen. Sie selbst sagte über sich: „Ich bin ein totaler Tech-Nerd.“ Sie investiert selbst Millionen in Digitalunternehmen, nach eigenen Angaben vorzugsweise in Firmen von Frauen und „People of Color“. Der Begriff meint Menschen, die nicht als weiß oder westlich wahrgenommen werden und Rassismuserfahrungen gemacht haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg