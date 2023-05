150 Feuerwehrleute bei Scheunenbrand in Thumby im Einsatz

150 Feuerwehrleute haben in Thumby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eine brennende Scheune gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gingen am Dienstagabend mehrere Notrufe bei der Leitstelle Kiel ein, wie der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde am Mittwoch mitteilte. In der Scheune befanden sich mehrere landwirtschaftliche Maschinen. Acetylen- und Sauerstoffflaschen, die ebenfalls dort gelagert wurden, konnten durch eine Atemschutzgruppe ins Freie gebracht werden.