Klimaaktivistin Neubauer bei Digitalmesse OMR

Hamburg (dpa/lno). Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer (27) hat auf der Digital- und Medienmesse OMR in Hamburg viele Unternehmen für die ihrer Meinung nach schlechte Umsetzung von Klimastrategien kritisiert. „Ja, die Firmen haben alle Klimaziele. Aber vier von fünf Firmen haben nicht den Hauch eines Planes, diese Ziele einzuhalten“, sagte Neubauer am Mittwoch in den Hamburger Messehallen. Sie appellierte daher an die Besucherinnen und Besucher des Festivals, bei Firmen, die sich grüner geben als sie am Ende sind, einfach zu kündigen. „Macht da nicht mehr mit. Kündigt!“ Die Hamburgerin ist eines der deutschen Gesichter der Klimabewegung Fridays for Future.

Am zweiten Festivaltag stand nach OMR-Angaben erstmals ein Schriftsteller für eine Lesung auf der Hauptbühne der Branchenmesse. Benjamin von Stuckrad-Barre (48) las aus seinem Buch „Noch wach?“, das sich um ein Medienhaus dreht, bei dem der Chef eine Vorliebe für junge Kolleginnen hat. Wie schon in vielen Lesungen zuvor betonte der in Bremen geborene von Stuckrad-Barre auch in Hamburg: „Das ist alles ausgedacht. Es ist alles fiktiv!“ und erntete damit viele Lacher.

Das Digitalfestival OMR, das als eine der größten Messen für die Digitalbranche in Europa gilt, hatten in den zwei Tagen mehr als

72 000 Menschen besucht. Am Mittwoch sollten die Tennis-Legenden Serena Williams und Boris Becker auf der Bühne stehen. Auch Auftritte von weiteren bekannten Musikern, darunter Macklemore und Jan Delay, waren angekündigt. Bereits am Abend zuvor waren unter anderem Fettes Brot, K.I.Z. und Oli P. aufgetreten.

