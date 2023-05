Schlagabtausch zur Sicherung steigenden Lehrerbedarfs

Bildungssenator Ties Rabe (SPD) ist in der Hamburgischen Bürgerschaft Vorwürfen der Opposition entgegengetreten, Maßnahmen gegen einen Lehrkräftemangel verschlafen zu haben. Im vergangenen Jahr habe es mehr als 21.000 fest verbeamtete oder festangestellte Lehrkräfte an Hamburgs staatlichen Schulen gegeben - rund 30 Prozent mehr als bei seinem Amtsantritt, sagte Rabe am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Um den steigenden Lehrerbedarf zu begegnen und gute Bildung auch in Zukunft zu sichern, wolle der rot-grüne Senat unter anderem die Zahl der Referendariatsstellen erhöhen und Zugänge zum Lehramtsstudium erleichtern.

Hamburg (dpa/lno). Bildungssenator Ties Rabe (SPD) ist in der Hamburgischen Bürgerschaft Vorwürfen der Opposition entgegengetreten, Maßnahmen gegen einen Lehrkräftemangel verschlafen zu haben. Im vergangenen Jahr habe es mehr als 21.000 fest verbeamtete oder festangestellte Lehrkräfte an Hamburgs staatlichen Schulen gegeben - rund 30 Prozent mehr als bei seinem Amtsantritt, sagte Rabe am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Um den steigenden Lehrerbedarf zu begegnen und gute Bildung auch in Zukunft zu sichern, wolle der rot-grüne Senat unter anderem die Zahl der Referendariatsstellen erhöhen und Zugänge zum Lehramtsstudium erleichtern.

Vertreterinnen von CDU und Linken kritisierten in der Debatte, dass in Hamburg schon jetzt rund 268 Vollzeitstellen fehlten. Über die Hälfte davon entfalle auf Stadtteilschulen - besonders in sozialen Brennpunkten und am Stadtrand sei die Besetzung schwierig, hieß es. Die vom Senat geplanten Maßnahmen kämen zu spät und reichten nicht aus, um dem sich verstärkenden Lehrermangel zu begegnen.

