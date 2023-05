Mütter fordern Abschaffung der Kitagebühren im Norden

Die beiden Initiatorinnen einer Petition zur Abschaffung der Kitagebühren übergeben die 9866 Stimmen symbolisch an die kitapolitische Sprecherin der SPD.

Zwei Mütter aus Schleswig-Holstein haben binnen weniger Wochen knapp 10.000 Unterschriften für die Abschaffung der Kita-Gebühren im Norden gesammelt. Bis Ende der Frist Ende März seien 9866 Unterschriften für die Online-Petition an den Landtag zusammengekommen, sagte Alina Güsling am Mittwoch in Kiel. Vom Petitionsausschuss hätten sie bislang aber noch keinen Termin bekommen, wann sich dieser mit der Petition befassen werde.