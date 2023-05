Medien: FC Basel interessiert sich für Ex-St. Pauli-Coach

Der frühere St. Pauli-Trainer Timo Schultz wird einem Medienbericht zufolge mit einem Wechsel zum Schweizer Fußballclub FC Basel in Verbindung gebracht. Laut Informationen des „Hamburger Abendblatts“ soll das Interesse des Conference-League-Halbfinalisten „konkret“ sein, wie die Zeitung am Dienstagabend berichtete. Wenige Stunden zuvor haben der Zweitligist St. Pauli und Schultz den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, was die Spekulationen zusätzlich befeuerte.