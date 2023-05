Landtag streitet über möglichen Nationalpark Ostsee

Der Nationalpark Wattenmeer an der Nordsee ist nach anfänglicher Skepsis eine Erfolgsgeschichte geworden. Lässt sich das an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste wiederholen? Der Landtag streitet schon über den richtigen Weg zu einer Entscheidung.

Kiel (dpa/lno). Der Ostsee geht es schlecht, darüber haben die Abgeordneten des Landtags keine Zweifel. Ob aber ein Nationalpark Ostsee in Schleswig-Holstein helfen kann und wie man zu einer Entscheidung kommt - darüber gibt es Streit im Plenum. Auslöser war ein schließlich abgelehnter Antrag der FDP-Fraktion, die den Zustand der Ostsee ohne zusätzliche Einschränkungen verbessern möchte.

Der FDP-Abgeordnete Oliver Kumbartzky zweifelte an, ob der Konsultationsprozess zur Nationalparkfrage so ergebnisoffen geführt werde, wie von Schwarz-Grün versichert. „Was gar nicht geht, sind von oben verordnete pauschale Einschränkungen und Verbote“, machte er die Position seiner Fraktion deutlich. Er forderte die Befürworter des Nationalparks auf, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen.

Kurz zuvor hatte sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) per Facebook zu Wort gemeldet. Die Konsultationen um die mögliche Einrichtung eines Nationalparks Ostsee in Schleswig-Holstein würden ergebnisoffen geführt, stellte er klar. Ebenso deutlich schrieb der Regierungschef: „Wir sind uns in der Landesregierung einig, dass wir den Meeresschutz in der schleswig-holsteinischen Ostsee weiter verbessern wollen.“

Aktuell werde über die Frage beraten, ob ein Nationalpark Ostsee sinnvoll wäre und wie er gegebenenfalls gestaltet werden sollte. „Jedes Argument wird gehört und berücksichtigt.“ Günther versprach, dass die Entscheidung nur im Dialog mit den Menschen vor Ort getroffen werde und das Projekt ein Gewinn für alle sein müsse. Wassersport müsse weiter möglich sein und die Strände großräumig geöffnet bleiben. Die Häfen und die Bundeswehr dürften in ihrer Arbeit nicht eingeschränkt werden. Die Küstenfischerei solle eine Zukunft im Land haben.

Für die Grünen-Fraktion wehrte sich Silke Backsen gegen den Vorwurf, sich bereits festgelegt zu haben. „Wir stehen am Anfang. Wir nehmen die Menschen mit“, versicherte sie. Die Abgeordnete appellierte aber auch, der Zustand der Ostsee dürfe uns nicht egal sein, denn dieser sei alarmierend schlecht. Munitionsaltlasten und Überdüngung seien nur zwei der Probleme. Allen sei klar, dass die Probleme nicht mit einem Fingerschnipsen und der Gründung eines Nationalparks gelöst werden könnten.

Auch Cornelia Schmachtenberg (CDU-Fraktion) betonte das offene Ergebnis des Konsultationsprozesses. Es werde mit allen Betroffenen diskutiert. „Das geht nur mit den Menschen und nicht gegen sie.“ Sandra Redmann sagte, die SPD-Fraktion werde nur zustimmen, wenn auch die Region einverstanden sei. „Wir begleiten den Prozess positiv.“

Die SSW-Fraktion wolle nicht in den gerade begonnenen Prozess reingrätschen, sondern ihn fördern, sagte der Abgeordnete Christian Dirschauer. Das koste Zeit, sei aber notwendig. Aus seiner Sicht könnte ein Nationalpark helfen und auch ein touristischer Faktor sein. Dirschauer verwies auf die aus seiner Sicht berechtigten Interessen zum Beispiel der handwerklichen Fischerei.

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) erinnerte daran, wie schlecht es um die Ostsee stehe: „Die ökologischen Probleme sind von Menschen gemacht und sie müssen von Menschen gelöst werden. Wir müssen sie retten.“ Nährstoffeinträge müssten reduziert und Munitionsaltlasten geborgen werden. „Wir brauchen Ruheräume, wo Natur Natur sein kann.“ Goldschmidt zog auch den Vergleich zum anfangs hoch umstrittenen Nationalpark Wattenmeer. Heute liege die Zustimmung bei 95 Prozent. An der Ostsee werde vor einer Entscheidung mit allen gesprochen. Er appellierte an die Beteiligten, keine Unsicherheiten zu schüren. „Zur Ergebnisoffenheit gehört auch, dass etwas anderes dabei herauskommen kann als ein Nationalpark“, versicherte der Minister.

