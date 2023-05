Untreue-Proess: Osterburg legt weitgehendes Geständnis ab

Hamburg (dpa/lno). Im Untreue-Prozess gegen den früheren Bezirksfraktionschef der Grünen in Hamburg-Mitte hat der Angeklagte Michael Osterburg ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Lediglich die Anschaffung einiger in der Anklage genannter technischer Geräte habe er zu Recht über die Fraktion abgerechnet, hieß es am Mittwoch in der vom Verteidiger verlesenen Einlassung Osterburgs. Unter anderem nannte er MacBook-Computer und einen Drucker, aber auch Kleingeräte wie einen Milchaufschäumer und einen Wasserkocher, die er für die Fraktion angeschafft habe. Auch an seiner Darstellung, eine Handkasse ausschließlich für Fraktionszwecke genutzt zu haben, hielt er fest.

Osterburg ist der gewerbsmäßigen Untreue in 121 Fällen angeklagt, teils in Tateinheit mit Betrug und Urkundenfälschung. Knapp 33.000 Euro hat er sich laut Anklage aus der Fraktionskasse zu Unrecht für Privates wie Restaurantbesuche, Kinderbetreuung, Reisen, Computertechnik und Dinge des alltäglichen Lebens erstatten lassen.

Die Fälle stammen aus den Jahren 2015 bis 2019 - einer Zeit, als der 55-Jährige und die frühere Grünen-Landesvorsitzende und heutige Justizsenatorin Anna Gallina (39) noch ein Paar waren. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und sind laut Gallina seit 2019 getrennt.

Schon zu Prozessbeginn hatte Osterburg einige Vorwürfe eingestanden, etwa eine private Malta-Reise mit Hummer-Essen, bei dem er für die Fraktion als Bewirtungsgrund „Flüchtlingsrettung im Mittelmeer“ angegeben hatte.

An den anderen in der Anklage genannten Bewirtungskosten im Umfang von gut 6000 Euro hatte er hingegen festgehalten, aber eingeräumt, in den Belegen falsche Namen genannt zu haben - angeblich um „Tippgeber“ zu schützen. Auch die Abrechnung von 9300 Euro Kinderbetreuungskosten hatte er zu Beginn im Grundsatz noch verteidigt, obwohl er auch in diesem Punkt falsche Angaben in den Belegen eingestanden hatte. In all diesen Punkten räumte er nun ein: „Ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln und stehe zu meiner Schuld. Es tut mir leid, wenn ich einzelnen Personen geschadet habe.“

Als zu Recht abgerechnete Anschaffungen verlas sein Anwalt in der rund zweiminütigen Erklärung: „Mac minis, Dreibeinstativ, Milchaufschäumer, MacBooks, Brother-Drucker, Laptop-Tasche, Malerutensilien, Wasserkocher, Aufkleber.“ Insgesamt hatte die Staatsanwaltschaft die Summe der nach ihrer Ansicht unrechtmäßig abgerechneten technischen Geräte mit über 10 000 Euro angegeben.

Über eine Handkasse abgerechnete Ausgaben in Höhe von 4200 Euro seien ebenfalls für die Fraktion erfolgt. Schon am ersten Prozesstag hatte Osterburg erklärt, dass er das Geld für einen Fraktionsmitarbeiter ausgegeben habe. An diesen Angaben halte sein Mandant fest, sagte der Verteidiger.

Die Fragen des Richters zu seiner Person beantwortete Osterburg selbst. Er sei in Hamburg geboren und aufgewachsen und habe auch hier Schule und Universität besucht. Er sei unterhaltspflichtiger Vater einer Tochter und bei einem öffentlichen Unternehmen beschäftigt.

Zum Abschluss der Verhandlung forderte der Vorsitzende Richter Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf, sich für die Sitzung am Freitag auf die Plädoyers vorzubereiten.

Für Osterburg steht einiges auf dem Spiel. In einem Verständigungsgespräch im Vorfeld der Hauptverhandlung hatte der Richter nach eigenen Angaben deutlich gemacht, dass für ihn eine Geldstrafe im vorliegenden Fall nur „schwer darstellbar“ erscheine. Eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren komme in Betracht - aber nur, wenn der Angeklagte ein vollumfängliches Geständnis ablege.

