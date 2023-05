Beratung über Autobahn 23, das Kommunalrecht und die Ostsee

Kiel (dpa/lno). Wenige Tage vor der Kommunalwahl am 14. Mai berät Schleswig-Holsteins Landtag ab Mittwoch über mehrere, für das Land wichtige Themen. Den Auftakt bildet eine Aktuelle Stunde zur Autobahn 23. Die Bundesregierung will den sechsspurigen Ausbau der viel befahrenen Straße zwischen Tornesch und Eidelstedt nicht bei der schnelleren Planung berücksichtigen. Thema ist auch der Zustand der Ostsee.

Zudem wird über eine Stellungnahme des Landtags zu einer Klage von FDP und SSW gegen die Ende März per Gesetz beschlossenen Einschnitte bei Bürgerbegehren und eine Erhöhung der Mindestgröße von Fraktionen in Gemeindevertretungen und Kreistagen von zwei auf drei Mitglieder debattiert. Per einstweiliger Anordnung wollen beide erreichen, dass das Landesverfassungsgericht das Gesetz außer Vollzug setzt - möglichst noch vor der Kommunalwahl.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg