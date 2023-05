Lübeck-Trainer Lukas Pfeiffer verlängert Vertrag

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer klatscht an der Seitenlinie.

Beim VfB Lübeck ist der Vertrag von Trainer Lukas Pfeiffer nach dem feststehenden Aufstieg in die 3. Liga automatisch per Option um ein Jahr verlängert worden. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Um den 32-Jährigen auch weiter als Chefcoach beschäftigen zu dürfen, benötigen die Lübecker jedoch eine Sondergenehmigung des Deutschen Fußball-Bundes.