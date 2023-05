Eiderdamm Nord wird zum Klimadeich: offizieller Spatenstich

Vollerwiek (dpa/lno). Am Eiderdamm nördlich des Sperrwerks haben am Dienstag die Arbeiten zur Deichverstärkung offiziell begonnen. Der Landesschutzdeich soll bis 2026 auf rund vier Kilometern Länge saniert und zum Klimadeich ausgebaut werden. Der Damm weise gravierende Schäden in seiner Asphaltdecke auf, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN.SH) am Dienstag mit.

Die gesamte Oberfläche des Eiderdamms ist demnach an den Quer- und Längsfugen in Abständen von rund 25 Metern aufgerissen. Das habe zur Folge, dass Sand ausgetragen werde und der Deich absacke. Die Höhe ist demnach durchgehend unter die ursprüngliche Höhe von 8,70 Meter über Normalhöhennull abgesackt. Die Normalhöhennull (NHN) bezeichnet in Deutschland die durchschnittliche Meereshöhe.

Da die Wehrfähigkeit des Deiches bei einem Hochwasser, das alle 200 Jahre auftritt und Grundlage für den Generalplan Küstenschutz ist, nicht mehr gewährleistet ist, wurde der Damm in die Prioritätenliste der zu verstärkenden Landesschutzdeiche aufgenommen. Er wird nach LKN.SH-Angaben durchgehend auf eine Höhe von neun Meter über NHN erhöht.

Da für ein klassisches Klimaprofil mit Klei und Füllboden nicht ausreichend Boden vorhanden ist und sich die Deichbasis um 30 Meter verbreitern würde, fiel die Entscheidung auf eine Basisdeichverstärkung. Dabei bleibt der Deichfuß an Ort und Stelle, das neue Profil wird innerhalb dieser Basis entwickelt. So werden den Angaben zufolge nicht nur Kosten gespart, sondern auch der durch eine Verbreiterung entstehende Eingriff in Watt- und Salzwiesenflächen im Nationalpark Wattenmeer vermieden. Der Damm südlich des Sperrwerkes wurde bereits vor einigen Jahren saniert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg