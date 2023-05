Kommunalverbände rufen zur Wahl auf

Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Landtagspräsidentin Kristina Herbst, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) sowie die Vorsitzenden der kommunalen Landesverbände riefen am Dienstag zur Stimmabgabe auf.

Kiel (dpa/lno). Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Landtagspräsidentin Kristina Herbst, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) sowie die Vorsitzenden der kommunalen Landesverbände riefen am Dienstag zur Stimmabgabe auf.

„Demokratie wächst von unten“, betonte Landtagspräsidentin Herbst. Das Recht zu wählen sei einer der höchsten Werte überhaupt in demokratischen Staaten. „Indem Sie von Ihrem Wahlrecht bei der Kommunalwahl Gebrauch machen, stärken Sie nicht nur Ihre örtliche Gemeinschaft und den Zusammenhalt ­ Sie stärken unsere Demokratie insgesamt.“

Sütterlin-Waack betonte die Gelegenheit zur Gestaltung. „Mit keiner anderen Wahl haben Sie die Möglichkeit, so direkt Einfluss auf das zu nehmen, was in Ihrem Heimatort passiert, wie bei der Kommunalwahl. Ihre Stimme hat ein enormes Gewicht und ist gleichzeitig auch Anerkennung für diejenigen in Ihrem Ort, die sich ehrenamtlich politisch engagieren und darum kümmern, dass ihre Heimat Stück für Stück lebenswerter wird.“

Für den Gemeindetag rief Thomas Schreitmüller, für den Städtebund Hanno Krause, für den Städtetag Ulf Kämpfer und für den Landkreistag Reinhard Sager die Menschen in Schleswig-Holstein auf, am Sonntag ihre Stimme abzugeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg