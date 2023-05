Hummels, Effenberg und Co. auf der Digital-Messe OMR

Auf der Digitalmesse OMR in den Hamburger Messehallen tummeln sich in diesem Jahr viele aktive und ehemalige Profifußballer. Am Eröffnungstag waren etwa Borussia Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels, die früheren Nationalspieler Stefan Effenberg und Thomas Helmer oder die Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst zu Gast. Während Hingst am Dienstag über die ungewöhnliche Geschichte des Frauenfußball-Projekts FC Viktoria Berlin - laut OMR „Deutschlands spannendstes Fußball-Startup“ - sprach, war Effenberg Gast bei einem Vortrag über die Marketing-Strategien seines Ex-Vereins FC Bayern München.

Hamburg (dpa/lno). Auf der Digitalmesse OMR in den Hamburger Messehallen tummeln sich in diesem Jahr viele aktive und ehemalige Profifußballer. Am Eröffnungstag waren etwa Borussia Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels, die früheren Nationalspieler Stefan Effenberg und Thomas Helmer oder die Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst zu Gast. Während Hingst am Dienstag über die ungewöhnliche Geschichte des Frauenfußball-Projekts FC Viktoria Berlin - laut OMR „Deutschlands spannendstes Fußball-Startup“ - sprach, war Effenberg Gast bei einem Vortrag über die Marketing-Strategien seines Ex-Vereins FC Bayern München.

Auch am Mittwoch werden etliche Sportstars bei der zweitägigen Digital- und Medienmesse mit mehr als 70.000 Besucherinnen und Besuchern dabei sein, darunter der 2014er Fußball-Weltmeister André Schürrle. Zum Abschluss der Konferenz werden die früheren Tennis-Asse Serena Williams und Boris Becker mit OMR-Geschäftsführer Philipp Westermeyer auf der Hauptbühne stehen.

Für den früheren Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, zeigt die Branchenmesse, dass Sport und soziale Medien „mittlerweile untrennbar miteinander verbunden“ sind. Der Sport profitiere von vielem, was in den sozialen Medien im Bereich Content-Generierung laufe, sagte Hörmann der Deutschen Presse-Agentur. Und umgekehrt, welches Thema eigne sich besser für die verschiedenen Formen der Darstellung in sozialen Medien als das hochspannende Thema Sport national und international, fragte Hörmann, von Dezember 2013 bis Dezember 2021 Chef des DOSB.

