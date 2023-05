Tschentscher warnt vor Scheitern des Flüchtlingsgipfels

Hamburg (dpa/lno). Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat vor einem Scheitern des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern gewarnt. Zwar sei es möglich, dass man im Anschluss an das Treffen der Regierungschefs am Mittwoch in Berlin ohne Einigung auseinandergehe, sagte er am Dienstag in Hamburg. „Ein Scheitern ist immer möglich. Man muss alles dafür tun, dies zu verhindern.“ Dem Bund warf er vor, mit seiner Weigerung, einen größeren Anteil an den Kosten für Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen zu übernehmen, lediglich Positionssicherung im Vorfeld der Gespräche zu betreiben. „Das hat mit der Realität wenig zu tun.“

Sowohl der Bund als auch Länder und Kommunen müssten ein Interesse haben, den Streit um Finanzierungsfragen zu lösen und die Kosten solidarisch zu tragen. „Und dazu gehört, dass sich der Bund nicht plötzlich aus der Verantwortung zurückzieht und sagt, "die Kassen sind klamm, jetzt macht mal alleine".“

Er hoffe, dass bei dem Gipfel „parteipolitische Taktierereien“ keine Rolle spielen werden. „Wir sind in einer nationalen Lage, in der wir gemeinsam handeln müssen“, sagte Tschentscher.

Neben einer fairen Lastenverteilung bei der Finanzierung, müssten auch Verbesserungen bei den Asylverfahren vereinbart werden. „Es geht darum, zügige Verfahren zu ermöglichen, Komplikationen aus dem System zu nehmen und Vereinfachungen im Sinne von "sichere Herkunftsländer" zu definieren, weil das die Asylverfahren beschleunigt und dazu beiträgt, dass der Aufwand für Länder und Kommunen geringer wird.“

Zudem forderte Tschentscher eine gerechtere Verteilung der Geflüchteten innerhalb Deutschlands. „Wir sehen, wenn wir den Ist-Zustand nehmen, dass zum Beispiel Hamburg mehr als die Quote vorgibt faktisch aufgenommen hat.“ Verteilungsschlüssel seien das eine. Wo sich Flüchtlinge aber tatsächlich in Deutschland befinden, könne man im Ausländerzentralregister sehen, sagte er. „Und das muss dann auch der Maßstab dafür sein, wie weitere Flüchtlingsverteilungen erfolgen.“

