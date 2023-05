Nach lebensgefährlicher Verletzung: Wohnungsdurchsuchung

In Hamburg St. Pauli haben Beamte am Dienstag die Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der 24-Jährige soll Ende März in der Nähe der Reeperbahn eine Frau lebensgefährlich und einen Mann leicht verletzt haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden neben mehreren Beweismitteln auch Anabolika und Rauschgift gefunden. Ein Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauerten an.