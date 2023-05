FDP-Fraktionschef Vogt für Begrenzung der Migration

Schleswig-Holsteins FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt hat eine Kurskorrektur der deutschen Migrationspolitik gefordert. „Da geht es zum einen um Anreize, die man vielleicht reduzieren muss - also auch das Thema Geldleistungen“, sagte Vogt am Dienstag vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am Mittwoch. Die Zuwanderung müsse begrenzt werden.