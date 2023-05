Ladelund mit Hakenkreuzen und obszönen Bildern beschmiert

Ladelund (dpa/lno - Schmierereien mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Obszönitäten haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag an zahlreichen Stellen in Ladelund (Kreis Nordfriesland) hinterlassen. Die Täter sprühten mit schwarzer Farbe unter anderem Hakenkreuze und Peniszeichnungen an mehrere Objekte. Beschmiert wurden Schaukästen, Fahrzeuge, eine Bushaltestelle, Fensterscheiben, Briefkästen und Haustüren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter den Schmierereien befindet sich auch die Zahlenkombination 187, die als Drohung gewertet werden kann - im Strafgesetzbuch von Kalifornien behandelt der Paragraf 187 Mord. Die Ermittler suchen nun Zeugen.