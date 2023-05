Mann schlägt in S-Bahn mit Betonbrocken auf Fahrgast ein

Ein 25-Jähriger hat in einer Hamburger S-Bahn mit einem großen Betonbrocken auf einen anderen Fahrgast eingeschlagen und ihn am Kopf verletzt. Zeugen hatten berichtet, dass der Angriff am Sonntag unvermittelt und von hinten geschah, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Mit starken Blutungen am Kopf sei der Fahrgast in der S-Bahn zu Boden gegangen.