Apotheker untermauern Forderungen mit Aktionstag im Norden

Mit einem Aktionstag wollen die Apotheker in Schleswig-Holstein am Dienstag ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Nach Angaben des Apothekerverbands seien die Unternehmen unterfinanziert, was einen Fachkräftemangel nach sich ziehe. Auch mangelnde Wertschätzung und überbordende Bürokratie machten den Apotheken zu schaffen, teilte der Verband am Montag mit.