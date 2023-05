Kurze Vornamen bei Eltern weiter sehr beliebt

Kurze Vornamen stehen in Schleswig-Holstein bei den Eltern weiterhin hoch im Kurs. Das geht aus der Liste der beliebtesten Vornamen hervor, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag veröffentlicht hat. Danach führten bei den Mädchen die Namen Ida, Ella und Emilia die Hitliste an. Bei den Jungen waren Noah, Emil und Finn die beliebtesten Vornamen.