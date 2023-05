Temperaturen bis 20 Grad zum Wochenstart in Hamburg

In Hamburg wird das Wetter am Montag mit frühlingshaften Temperaturen zwischen 17 bis 20 Grad überwiegend heiter. Abends beginnen an der Nordsee Wolken aufzuziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es weht mäßiger, an der See auch frischer Südostwind. In der Nacht zum Dienstag ist es im Ostteil bewölkt, in der Westhälfte setzt Regen ein. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 11 Grad.