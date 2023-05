Den Veolia Towers Hamburg ist ein Erfolgserlebnis zum Abschluss der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga versagt geblieben. In ihrem letzten Saisonspiel unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Sonntag bei den Löwen Braunschweig mit 78:88 (47:35) und beendet die Saison mit einer Bilanz von zwölf Siegen und 22 Niederlagen auf dem 15. Tabellenplatz.

Ein Basketballkorb hängt in einem Stadion.

Basketball-Bundesliga Towers verabschieden sich mit Niederlage in Braunschweig

Braunschweig (dpa/lno). Den Veolia Towers Hamburg ist ein Erfolgserlebnis zum Abschluss der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga versagt geblieben. In ihrem letzten Saisonspiel unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Sonntag bei den Löwen Braunschweig mit 78:88 (47:35) und beendet die Saison mit einer Bilanz von zwölf Siegen und 22 Niederlagen auf dem 15. Tabellenplatz.

Während die Hamburger den Verbleib in der Liga schon nach dem 32. Spieltag sicher hatten, stand dies für die Braunschweiger erst am Freitagabend nach der Niederlage der Frankfurt Skyliners bei den Merlins Crailsheim im vorletzten Saisonspiel fest. Obwohl es sportlich für beide Clubs daher um nichts mehr ging, starteten beide Teams engagiert in die Partie. Dabei erwiesen sich die Towers bis Mitte des ersten Viertels als die effektivere Mannschaft. Den Löwen gelang zwar noch einmal der Ausgleich, doch im weiteren Spielverlauf bis zur Pause übernahmen die Hanseaten wieder die Führung und bauten ihren Vorsprung auf zwölf Punkte aus.

Wenige Minuten nach Wiederbeginn war das Polster der Hamburger jedoch nicht nur aufgebraucht, vielmehr mussten die Gäste plötzlich einem Rückstand hinterherlaufen. Die Partie sollte bis Mitte des Schlussviertels umkämpft bleiben. Danach aber hatten die Towers Probleme, die Offensivaktionen der Gastgeber zu unterbinden, und mussten sich am Ende doch noch deutlich geschlagen geben. Bester Werfer war Ryan Taylor (17 Punkte).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg