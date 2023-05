Mann tritt Mitarbeiter am Bahnhof Reeperbahn ins Gesicht

Ein betrunkener Mann hat einem Sicherheitsmitarbeiter bei einer Kontrolle am S-Bahnhof Reeperbahn mit einem Fußtritt ins Gesicht verletzt. Der Mitarbeiter der DB-Sicherheit sei mit Verdacht einer Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Der Mann habe am Samstag zunächst eine Flasche geworfen, mehrere DB-Mitarbeiter aber nicht getroffen. Auf Ansprache hat der leicht betrunkene Mann den Angaben zufolge aggressiv reagiert und musste unter erheblichem Widerstand zu Boden gebracht werden. Dabei habe er dem 22-jährigen Sicherheitsmann mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Mit einem Platzverweis für den S-Bahnhof Reeperbahn wurde der 34-Jährige nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.