Verkehr Fahrgastverband begrüßt bessere Verbindung in Lübecker Bucht

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Schleswig-Holstein hat das verbesserte Nahverkehrsangebot in der Lübecker Bucht begrüßt. „Fahrgästen zwischen Scharbeutz, Timmendorfer Strand und Travemünde steht mit dem neuen Angebot montags bis freitags ein Grundangebot im 30-Minuten-Takt zur Verfügung“, sagte Julian Gebler, Pressesprecher des Regionalverbandes Lübeck, am Samstag. Er sieht dennoch weiteren Handlungsbedarf, um die Nutzbarkeit für Touristen und Pendler zu verbessern.