Streit in U-Bahn: 35-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Ein 35-jähriger Mann ist bei einem Messerangriff in der U-Bahn am Bahnhof Lattenkamp in Hamburg-Winterhude am Freitagabend schwer verletzt worden. Tatverdächtig sei ein 66-jähriger Mann, teilte ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am Samstag mit. Zwischen dem 66-Jährigen und einer Gruppe von Fahrgästen war es demnach in der U-Bahn zu einer Auseinandersetzung und zu gegenseitigen Körperverletzungen gekommen. Als der 35-Jährige sich in den Streit einmischte, wurde er den Angaben zufolge mit einem Messer angegriffen. Er erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und kam in ein Krankenhaus, wie es hieß. Auch der Tatverdächtige klagte laut den Angaben über Schmerzen und kam ins Krankenhaus.